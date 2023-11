Occhi aperti sui gioielli di Napoli a rischio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 novembre 2023) A proposito di patrimonio pubblico della nostra città e del dibattito che si sta sviluppando, l’amministrazione Manfredi e la sua maggioranza politica affermano per tranquillizzare chi è giustamente preoccupato che non venderanno i “” di. Però li daranno in gestione ai privati. Questo è già un punto grave: sulla gestione nelle mani dei privati dei beni comuni c’è solamente da opporsi con fermezza perché ciò che è di tutti non può essere gestito da un singolo per fare business. E non c’è da fidarsi nemmeno del fatto che hanno negato di voler vendere i beni che rappresentano la ricchezza storica e culturale disuidiPerché non fidarsi? In primo luogo perché nello stesso patto (pacco) pere nelle ...