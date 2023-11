“O si cambia o si muore” | il mantra delle piccole imprese non è un evento ma un processo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Teoricamente sono preparatissimi sulmento, concettualmente sono tutti pienamente consapevoli della necessità della trasformazione. Anche le sfide (sempre teoretiche) del tipo “o sio si” che una volta erano considerate catastrofi alquanto rare nel mondo degli affari sono in pratica diventate il nuovo, ma senza una reale capacità di vincerle. Quando si passa all’atto pratico, i piccoli imprenditori sono dei pachidermi. Ma quali sono le verità delmento in una piccola azienda? In base alla mia esperienza almeno una decina (raccontate su questo blog) ma tutte ha un unico comune denominatore: non occorre pensare almento in termini di un momento scioccante ma di breve durata nella storia dell’azienda. Non è un, ma è tutta ...