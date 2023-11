(Di sabato 18 novembre 2023) LaBasket, dopo la sconfitta di Bologna, torna al PalaVerde per affrontare la Generazione Vincente, reduce dalla vittoria contro Varese. In 4 gare di campionato e 2 di Supercoppa nei precedenti tra, con il computo totale che dice 3-3. Nelle...

Unahotels Reggio Emilia-Nutribullet Treviso - Lega Basket A : punti pesanti in palio - ultime e diretta tv

Virtus Bologna - Nutribullet Treviso : dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna-Nutribullet Treviso - Lega Basket A : testa-coda goloso per gli emiliani

Domenica prossima, alle 16.30, al Palaverde, laBasket cercherà la sua prima vittoria stagionale contro la GeVi Napoli del grande ex Michal Sokolowski nell'ottava giornata di Serie A. Per i padroni di casa non sarà facile, ...

Nutribullet Treviso-GeVi Napoli | La situazione e come vederla in TV Sportando

Nutribullet Treviso - GeVi Napoli: segui la partita in tv e in streaming Today.it

Trasferta di campionato per la Gevi Napoli che affronta domani, nell'ottava giornata della Serie A, la Nutribullet Treviso. La squadra di coach Milicic ...Trasferta di campionato per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nell'ottava giornata della Serie A, la Nutribullet Treviso. L'incontro si disputerà alle ore ...