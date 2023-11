Nuovo concorrente Grande Fratello | uno sportivo nel cast? L’indiscrezione | “ex volto di reality”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 18 novembre 2023) Perla Vatiero non sarà la sola nuovadel, entrata a distanza di circa due mesi dall’esordio dell’edizione. Altri volti potrebbero varcare la Porta Rossa, come ha ricordato anche Alfonso Signorini. Non si tratta di una vera e propria novità dal momento che in ogni edizione non sono mancati concorrenti entrati nel corso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.