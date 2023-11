Nuova aggressione ai danni degli operatori sanitari

Leggi su lortica

(Di sabato 18 novembre 2023) É accaduto ieri sera a Capolona, intorno alle 22, quando un gruppo di professionisti del 118 della Asl Toscana sud est e volontari della Misericordia di Subbiano, intervenuti per soccorso in luogo privato, sono stati successivamente aggrediti da un giovane che si é scagliato contro l’ambulanza, rompendo i finestrini del mezzo e inveendo con minacce agliche fortunatamente non hanno riportato alcuna ferita. L’ Asl Toscana sud est esprime solidarietà agli infermieri Asl e ai volontari coinvolti in questa situazione di rischio ed emotivamente provante, avvenuta nello svolgimento del loro lavoro in aiuto alle persone che chiamano il 118 per un bisogno urgente di assistenza. Il commento del direttore generale, Antonio D’Urso: “Ringrazio tutti glidella Sud est, e della sanità in generale e delle associazioni di volontariato che dentro le ...