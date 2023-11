Notizia sconvolgente sull’azzurro | la doppia batosta è incredibile

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Questa sera è andata in scena la gara di qualificazione a EURO 2024 tra la Repubblica Ceca e la Polonia di Zielinski: come è andata Questa settimana, significativa per il futuro del Napoli, ha visto un clamoroso stravolgimento in panchina. Walter Mazzarri, dopo dieci anni, ha preso il posto di Rudi Garcia; dopo una serie di risultati poco soddisfacenti, che ne hanno scaturito l’esonero immediato. Ora spetterà all’allenatore toscano rialzare le sorti della stagione. Da mercoledì ha cominciato a dirigere gli allenamenti, ma senza la disponibilità dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, undici per la precisione i componenti della rosa in giro per il mondo. Tra i calciatori impegnati con le Nazionali c’è anche Piotr Zielinski, che con la sua Polonia ha da affrontare una settimana alquanto complicata. Questa sera la Nazionale polacca ha affrontato, in uno scontro diretto ...