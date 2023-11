“Non sono del mood” | l’imbarazzante rifiuto di Elly Schlein ad Atreju

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 18 novembre 2023) Roma, 18 nov – Il no diaddiventa sempre di più un caso politico, con la segretaria del Partito democratico che sembra puntualmente fuggire ogni occasione di confronto o possibile contraddittorio. La giustificazione di“Nondelper una festa di partito, ho scelto di non andare perché li aspettiamo in Parlamento”. Si difende cosìdavanti ai microfoni di Radio 24, ospite della trasmissione Amici e nemici condotta da Lucia Annunziata. E aggiunge, “Siamo sempre aperti al confronto ma stanno esautorando il Parlamento, stanno umiliando i lavoratori e le lavoratrici contestando pure il diritto allo sciopero e stanno sfasciando la Costituzione”. Una giustificazione che cozza con ...