“Non ho ucciso Rosanna Aber” | la colf nega | ma rischia l’ergastolo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Bergamo. Alle domande del giudice ha preferito non rispondere. Ha però lasciato a verbale delle dichiarazioni spontanee, con le quali ha sostanzialmenteto l’accusa più grave: “Non sono stata io a uccidere, non c’entro”. Probabilmente, il gip Alessandra Solombrino le avrebbe chiesto di spiegare gli ammanchi dal conto corrente dell’anziana dalla quale andava saltuariamente a fare i mestieri. E del perché le telecamere la collocassero davanti al bancomat al momento dei prelievi. Per il momento, Krystina Mykhalchuk non ha voluto parlare di questo. E nemmeno della sua presunta ludopatia, condizione che l’avrebbe spinta ad accumulare debiti per 5 mila euro con amici e parenti. Gli stessi che spesso le chiedevano dove andassero a finire i soldi dello stipendio. E che altrettanto spesso vedevano accampate le scuse più ...