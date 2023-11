Non esiste una definizione legale di sciopero generale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 novembre 2023) Il diritto diè garantito dall’articolo 40 della nostra Costituzione e va esercitato nei limiti stabiliti dalla legge. Quando l’astensione collettiva dal lavoro riguarda i cosiddetti “servizi pubblici essenziali”, la legge n. 146 del 1990 stabilisce i paletti per contemperare gli interessi dei lavoratori con quelli degli utenti dei predetti servizi. In questi giorni non si fa altro che parlare delle polemiche scaturite dalloindetto da Cgil e Uil. Uno degli aspetti più interessanti da un punto di vista giuridico è la querelle attorno alladi. Lo scorso 13 novembre, la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sul diritto dinei servizi pubblici essenziali ha specificato che «lo, così come ...