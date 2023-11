“Noi che siamo italiane Donne venute da lontano” | lunedì la presentazione all’Unisannio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocon background migratorio, ponti fra culture e nuovi modelli di italianità. A questo tema di rilevante attualità, in un’Italia impegnata a fare i conti con i numeri delle migrazioni nel contesto europeo, è dedicato l’incontro a Benevento, ospitato nell’Università del Sannio e organizzato dalla Delegazione FAI Benevento, per ladel libro “Noi cheda”, scritto da Roberta Gisotti, giornalista scrittrice e docente universitaria. Un testo originale che pone la questione migratoria in un’ottica imperniata sul valore della persona, prima che essere una faccenda politica o ideologica. Interverranno Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Patrizia Bonelli, ...