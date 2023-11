No allo sfollamento forzato Von der Leyen lancia l' asse con l' Egitto

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) La «crisi umanitaria in atto a Gaza» è stata al centro del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der, e il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi. In un post su X, von deraggiunge di aver «ringraziato l'per il suo ruolo chiave nella fornitura e nel facilitare l'assistenza umanitaria per i palestinesi vulnerabili». «Siamo d'accordo sul principio del "no"dei palestinesi e su un orizzonte politico sulla base della soluzione dei due Stati», aggiunge mentre prosegue il conflitto tra Israele e Hamas. «Per rafforzare le nostre relazioni lavoriamo assieme su un partenariato strategico, globale e di beneficio reciproco», conclude. Intanto sono almeno 26 i morti dopo un bombardamento aereo israeliano nel sud ...