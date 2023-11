No ad Atreju | Fiorello si fa beffe di Elly Schlein

(Di sabato 18 novembre 2023) Benedetto sia, che mette il dito nella piaga della politica, quando serve. Accade che, siccome siamo a corto di boutade, se ne crea una anche sulla partecipazione della segretaria Pdalla convention storica di Fratelli d'Italia,, che si terrà a dicembre. Qualche giornale ventila che la leader dem potrebbe salire su quel palco, ma la diretta interessata smentisce., nel suo programma Viva Rai 2, ci ricava una battuta: «Non ho niente di nero da mettermi», sarebbe la motivazione della. Che, divertita, riprende la freddura di. «Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me... Intestatemi pure una piazza, però mentre sono in vita», ironizza lo showman, «mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete ...

risponde a Elly Schlein: "Un volta i comunisti...", figuraccia dem 'Non so come ... 'I leader che hanno partecipato adnel corso di questi oltre 25 anni sono stati tutti, ricordo diversi ...

Fiorello ironizza su Atreju, Schlein e sciopero generale a Viva Rai2! Adnkronos

Fiorello risponde a Elly Schlein: "Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me" RaiNews

Benedetto sia Fiorello, che mette il dito nella piaga della politica, quando serve. Accade che, siccome siamo a corto di boutade, se ne crea una ...Elly Schlein ha detto no all’invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere parte alla storica festa della destra ad Atreju. Con una battuta, citando Fiorello, la segretaria dem ha d ...