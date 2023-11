Nikon | il nuovo logo di Nikkor per celebrare i 90 anni

Leggi su tuttotek

(Di sabato 18 novembre 2023)è orgogliosa di festeggiare il 90°versario della nascita degli obiettivicon l’introduzione di unche commemora sia questo importante traguardo, sia l’eredità del marchioIlmette in mostra le sagome degli obiettivi che hanno lasciato il segno nella storia del mondo dell’imaging, accanto a importanti ottichedel presente. Inoltre, ilesibisce la citazione “A Story in Every Lens” (“Una storia in ogni obiettivo”), a evidenziare le caratteristiche uniche e la dedizione all’eccellenza che da sempre caratterizzano gli obiettivi, il loro potere di catturare momenti unici e di raccontare storie che risuonino nel cuore delle persone. Ispirata ...