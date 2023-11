Nesti | «Inter in fuga battendo la Juventus C’è solo un problema!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) Dopo la pausa per le Nazionali arriverà il big match di campionato fra. Cosa significherebbe per i nerazzurri vincere a Torino? Lo spiega Carlosu Radio Sportiva.– Carlopensa che l’si molto più preparata di altre squadre di Serie A. Contro lale chance sono alte, se non fosse per un problema in un reparto: «Se l’vince contro lapuò andare in? Disi parla sicuramente. Per me l’è la squadra più forte del campionato. In questo momento lo è più di una spanna rispetto alle rivali che stanno vacillando. Ci sono club come Napoli e Milan che hanno indubbiamente problemi e hanno perso già dei punti. ...