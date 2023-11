Nell’album “Javelin” | dolcezza e pensiero fanno fronte alle sfide più tremende

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 novembre 2023) È piuttosto doloroso che, occupandosi del nuovo album di Sufjan Stevens, decimo della sua discografia e quello accolto in modo più trionfale dalla critica, si debba prima riportare di notizie assai poco incoraggianti che lo riguardano. Sufjan da qualche tempo è colpito dalla rara sindrome di Guillain-Barré, un grave disordine del sistema immunitario che lo ha costretto a una lunga ospedalizzazione, dopo la temporanea perdita dell’utilizzo di tutti gli arti. In sostanza, l’artista dovrà tornare a imparare a camminare, nonché a mettere le mani sui suoi strumenti, anche se il dato incoraggiante è che i medici prevedono per lui un completo recupero. Lo stesso Sufjan di recente ha scritto ai suoi ammiratori: “So che tanti mi considerano una specie di testimone vivente del dolore, della perdita e della solitudine. Eppure gli ultimi mesi hanno rafforzato la mia fiducia nell’umanità”. ...