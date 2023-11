NBA | i risultati della notte 17 novembre | sconfitte per Gallinari e Fontecchio | LeBron James fondamentale nel successo dei Lakers

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) È proseguito questal’In-season Tournament, torneo di metà stagione simile a una Coppa Nazionale che coinvolge tutte le trenta squadre dell’NBA. Dalle 1:00 in poi si sono giocati in tutto ben undici incontri, validi anche per la regular season, e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è. Nel gruppo AEastern Conference bene Philadelphia, che batte in trasferta Atlanta per 126-116 e si prende il secondo posto in solitaria nel girone con 2-1 (in vetta c’è sempre Indiana con 2-0). Fondamentali per i 76 ers i 32 punti di Joel Embiid, i 29 punti e 10 rimbalzi di Tobias Harris e i 19 di Tyrese Maxey, mentre agli Hawks non bastano le doppie doppie di Trae Young (22 punti e 13 assist), Jalen Johnson (18 punti e 10 rimbalzi) e Clint Capela (17 punti e 11 rimbalzi). Nello stesso gruppo arriva la ...