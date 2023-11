NBA | bannato il tatuaggio di un giocatore | ecco il motivo – FOTO

Leggi su notizie

(Di sabato 18 novembre 2023) LaMelo Ball dei Charlotte Hornets rischia di giocare fino al termine della sua carriera con il collo coperto da un vistoso cerotto: c’è una regola precisa che gli vieta di mostrarlo Un. Proprio così, non può essere mostrato durante le partite di NBA. LaMelo Ball, guardia dei Charlotte Hornets, sarà per questocostretto a correre ai ripari coprendolo con un vistoso cerotto. Dietro all’imposizione da parte della lega americana c’è una regola precisa: per i giocatori è vietato esporre in campo loghi di brand o di marche che non sono autorizzati. Lamelo Ball potrebbe essere costretto a giocare con un cerotto sul collo fino alla fine della sua carriera: colpa di unappena fatto (Twitter) – Notizie.comUna cosa simile, di recente, era già capitata a suo fratello maggiore Lonzo e addirittura ...