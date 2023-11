Nazionale Under 19 battuta 1-0 dalla Svizzera | Corradi | “Partita stregata”

(Di sabato 18 novembre 2023) Laitaliana19 aveva vinto 7-0 all’esordio contro il Liechtenstein, ma nella seconda giornata del Gruppo 4 delle qualificazioni all’Europeo ha perso 1-0 contro la. Decisivo il gol di Calixte Paul Ligue Junior, classe 2005 e attaccante che ha mandato la palla in rete al 66?. Il tecnico Bernardocommenta: “. I ragazzi hanno offerto una grandissima prova, non posso davvero rimproverargli nulla. Difficilmente in venti anni da calciatore e sei da allenatore ricordo unadel genere: basta pensare che abbiamo colpito cinque legni”. SportFace.

Chi sono i giocatori dell’Italia Under 21 che promettono di più? I convocati in Nazionale - tra vecchie conoscenze e nuovi potenziali talenti

Italia Under 21 - 2-0 alla Norvegia : gol Esposito - primo in Nazionale!

DAZN - offerte esclusive per gli Under 35 con la Carta Giovani Nazionale

Sarà una prova orfana di Mustacchio infortunato e di Sassi convocato nella21, ma a disposizione ci sarà Haudi. Il derby Ha lasciazto straschici "Direi di no, le scorie in cinque ...

UNDER 21, FABIO MIRETTI LASCIA IL RITIRO DELLA NAZIONALE - Sportmediaset Sport Mediaset

Verso Juve-Inter, Miretti lascia il ritiro della nazionale Under 21: verrà rivalutato nei prossimi... Fcinternews.it

Da Juventus.com: JUVE, I NAZIONALI IN CAMPO OGGI Oggi, 18 novembre, in programma amichevole tra Germania e Turchia, con Yildiz coinvolto, poi tocca a Nonge con i.Pontedera (Pisa), 18 novembre 2023 – Weekend di riposo per il Pontedera. Domani, domenica 19 novembre, la squadra di Canzi avrebbe dovuto ospitare il Pescara di Zeman nel match valido per la 14esima ...