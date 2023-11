Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 | nuovo traguardo per la città

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023)è stata scelta come la “”: unimportantissimo per lapartenopea. Tra tre anni, dunque,si colorerà a fesra per ospitare eventiivi di ogni genere che saranno fondamentali anche per dare una nuova spinta al capoluogo campano e a una dellepiù importanti d’Italia. Le candidature principali per ilerano quelle di, Tbilisi e Saragozza e lapartenopea è riuscita a spuntarla sulle altre due grandieuropee. La comunicazione ufficiale del trionfo disulle altre candidate è stata l’Aces Europe, ...