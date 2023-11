Napoli - disoccupati in piazza : fumogeni davanti al San Carlo

Santacroce : “Ho buone sensazioni per il ritorno di Mazzarri al Napoli”

... il più importante tempio della cristianità venne inaugurato ufficialmente: il 18 novembre 1626 papa Urbano VIII consacrò la Basilica diPietro. 1787. Viene fondata al' Accademia Militare ...

Lunedì 20 novembre 2023 a Palazzo San Giacomo il convegno “L ... Comune di Napoli

Napoli, a San Gregorio, il verdetto: «Il Comune ha ragione, Scaturchio resta chiuso» ilmattino.it

Napoli, 17 Novembre - "Una manovra, quella del Governo Meloni, che penalizza lavoratori e pensionati, taglia risorse per la scuola, la sanità pubblica, il ...Walter Mazzarri, il quale è tornato da poco sulla panchina del Napoli, spera di non avere già degli ostacoli ... Ma c'è un'altra notizia che, di certo, ha dato non poche preoccupazioni al tecnico di ...