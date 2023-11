Musk | altro flop spaziale Il razzo per Marte non ce la fa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 novembre 2023) Per la prima volta nella sua storia, l’astronave Starship della compagniastatunitense SpaceX ha superato i 100 chilometri di altitudine, la quota che convenzionalmente delimita l’inizio dello Spazio. La permanenza nell’ambientedell’astronave è però durata solo pochi minuti, prima che intervenissero i sistemi di sicurezza per la distruzione del veicolo. Un primo timido tentativo, era avvenuto sette mesi fa ma si era concluso con un’esplosione. L’azienda di Elonpunta a usarlo per portare passeggeri sulla Luna e su.LEGGI ANCHE: Global Gateway, cosa comporta il piano di transizione verde che sfida la Cina Dov’è avvenuto il lancio Ildi SpaceX, l’azienda di proprietà di, è decollato alle 14 ore italiane in una zona a sud del Texas. La ...