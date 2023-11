“Murmurate” | l’album di Richard Walters | la tracklist

Leggi su lopinionista

(Di sabato 18 novembre 2023) Prolifico musicista dell’Oxfordshire,ha recentemente ricevuto elogi per il suo lavoro con LYR (insieme al poeta Simon Armitage e Patrick Pearson) e sotto il soprannome di Sun Lo (nella sua collaborazione con ATTLAS). In arrivo il 17 novembre, ‘’ è il nuovo album in arrivo, il primo con Nettwerk, dai tempi di ‘Golden Veins’ del 2020. Il nuovo lavoro esprime appieno le già indiscusse doti da cantautore di: scritto, come molti, durante il lockdown, non è affatto ispirato ad esso. Abbozzato durante i tempi dell’isolamento e riempito durante il colorato impeto di incontri sociali e creativi che immediatamente seguì, ‘’ è un riflesso del curioso periodo che seguì il blocco causato dalla pandemia. Puntando su quelle sensazioni che si provano ...