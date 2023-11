Mughini scrive una lettera pubblica a un suo ex coinquilino del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di sabato 18 novembre 2023) Giampieroè rimasto alun mese esatto e se non si fosse ritirato sarebbe andato avanti senza problemi, dato che il pubblico lo ha sempre premiato in ogni televoto. Eppure, dopo trenta giorni di isolamento, il giornalista ha chiesto di tornarsene a casa sua e gli autori – per rispetto – non hanno battuto ciglio. Tornato alla sua vita di tutti i giorni,ha scritto unaaperta che ha indirizzato proprio a Dagospia. Lo stesso portale a cui aveva scritto per annunciare il suo ingresso nella Casa. “Mi mancheranno molto gli uomini e le donne con i quali per un mese e passa ho convissuto nella dannatissima “Casa del” che sorge, assieme straripante e impervia, sulla collinetta di Cinecittà. E siccome i miei compagni di ...