MotoGP su TV8 | GP Qatar 2023 | orari | programma in chiaro | diretta | differita qualifiche e Sprint Race

(Di sabato 18 novembre 2023) Per il Motomondiale, il sabato è diventato il giorno di massima attività in pista. Inevitabile se ognuna delle tre classi deve mandare in scena le propriee, al contempo, ladisputa la gara. Quanto appena elencato rappresenta il menu proposto dall’autodromo di Lusail per l’odierno 18 novembre.– Francesco Bagnaia domina la scena grazie a 7 pole position (Americhe, Francia, Italia, Germania, Austria, Catalogna, Malesia). Il suo rivale per il titolo, Jorge Martin, ne ha firmate 4 (San Marino, Giappone, Australia, Thailandia). In 3 casi ha svettato Marco Bezzecchi (Olanda, Gran Bretagna, India). Hanno, infine, graffiato 1 volta sul giro secco anche Marc Marquez (Portogallo), Alex Marquez (Argentina), Aleix Espargarò (Spagna) e Luca Marini (Indonesia).– La ...