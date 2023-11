Motogp | schiaffo a casco Morbidelli | Espargaro penalizzato

(Di sabato 18 novembre 2023) Lo spagnolo Aleix(Aprilia) è statodi sei posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Qatar di domenica e multato di 10.000 euro per aver toccato con la mano, col ...

... Espargaro ha espresso il suo disappunto facendo grandi gesti al rivale e, quando Morbidelli si è avvicinato per dirgli di calmarsi, gli ha dato unosul casco mentre era in sella. Espargaro ...

MotoGP | Espargaro penalizzato e multato per lo schiaffo a Morbidelli Motorsport.com - IT

MotoGP, Aleix Espargaro: penalità e multa dopo lo schiaffo a Morbidelli Corse di Moto

Lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia) è stato penalizzato di sei posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Qatar di domenica e multato di 10.000 euro per aver toccato con la mano, col ...La squalifica comminata ad Espargaro per lo schiaffo a Morbidelli sarà valida solo per la gara di domenica. Lo spangolo nella Sprint Race scatterà regolarmente dalla casella ottenuta nelle Qualifiche, ...