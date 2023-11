MotoGP pagelle qualifiche GP Qatar | Marini e Di Giannantonio fanno faville

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Lucaconquista la pole position del Gran Premio del. Alle sue spalle si qualificano Die Alex Marquez, mentre sono Bagnaia e Martin – protagonisti di questo weekend per la corsa al titolo – a chiudere la top five. Tutti di nuovo in pista alle 18.00 italiane per la Sprint.: 10 Lucacentra la pole in occasione delledel Gran Premio del. Il pilota italiano mette insieme un ottimo giro e agguanta il tempo più veloce durante gli ultimi secondi disponibili.si dice molto contento, nonostante non sia sicuro di poter lottare per la vittoria in gara. Termina comunque questa sessione soddisfatto del proprio lavoro. DI: 9/10 Grande sorpresa di Fabio Di ...