MotoGp | Martin vince Sprint in Qatar e vede Bagnaia

Leggi su agi

(Di sabato 18 novembre 2023) AGI - Jorgesu Ducati PramaclaRace del Gran Premio dele si riavvicina prepotentemente in classifica a Francesco, arrivato quinto al traguardo con la Ducati Lenovo. La differenza tra i due ora è di soli 7 punti, con la delicatissima gara da disputare domenica e poi l'ultimo appuntamento a Valencia che sarà quello decisivo per la consegna del titolo iridato. Il secondo posto in terra araba lo centra un ottimo Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini, mentre sul gradino piu' basso del podio ci sale il connazionale Luca Marini con la Ducati Mooney VR46. "Sapevo di essere forte e avere un grande potenziale perre. Avevo un ottimo passo, ho fatto bene e l'importante erare per recuperare punti in classifica. Domani ...