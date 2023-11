MotoGp | Martin vince la gara sprint in Qatar e si porta a -7 da Bagnaia Di Giannantonio secondo | terzo Marini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Jorgelaine mantiene viva la rincorsa al titolo mondiale. Il sabato sul circuito di Losail restituisce la speranza allo spagnolo del team Pramac che, partito quinto, è autore di una rimonta spettacolare che lo fa tagliare il traguardo davanti a Fabio Di, ancora incredibilmente appiedato in vista del 2024 nonostante una ottima seconda parte di stagione.è Luca: partito dalla pole, il pilota del team Mooney VR46 – che durante il weekend dovrebbe ufficializare il passaggio in Hrc – sceglie di partire con le gomme soft e paga la scelta nella seconda metà della. Quarta ancora una Ducati, quella di Alex Marquez, mentre per trovare il leader del mondiale Pecco ...