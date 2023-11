MotoGP | Luca Marini in pole a Lusail davanti a Di Giannantonio! Bagnaia e Martin in seconda fila

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2023, è successo davvero di tutto. Sul tracciato di, infatti, emozioni e colpi di scena non sono mancati, come giochi di scie e strategie. Iniziamo con il dire che nessuno dei due contendenti al titolo, Francescoe Jorge, si trova in prima. Laposition, infatti, l’ha conquistata davvero in extremis(Ducati Mooney VR46) con il tempo di 1:51.762 con appena 67 millesimi su Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) che sentiva ormai l’odore del primato. Completa la primail suo compagno di scuderia Alex Marquez, terzo a 136 millesimi. Francesco “Pecco”(Ducati ...