MotoGP GP Qatar | Marini | “Podio nella Sprint risultato fantastico”

(Di sabato 18 novembre 2023) “È andata bene, ho cercato di spingere il più possibile all’inizio e creare un distacco dagli altri, ma oggi erano più veloci di me. Però ho cercato di fare del mio meglio per arrivare sulche è un”. A dirlo è Lucadopo il terzo postodel Gp del. “Dobbiamo continuare a spingere così, ma dobbiamo lavorare in vista di domani perché oggi con il grip del posteriore ho avuto un po’ troppi problemi e non me l’aspettavo”, ha aggiunto il pilota italiano che era partito dalla pole. SportFace.

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Martin domina e si porta a -7 da un anonimo Bagnaia

MotoGp - Martin vince la gara sprint in Qatar e si porta a -7 da Bagnaia. Di Giannantonio secondo - terzo Marini

Motogp : Martin vince gara sprint in Qatar - 5/o Bagnaia

MotoGP : Bagnaia non può diventare campione in Qatar - tutto rimandato a Valencia

...18 Filip Salac Kalex +1.214 Prima pole in Moto2 di Roberts Qualifiche del Gran Premio del... Appuntamento ora con la gara, in programma alle 16:15 su Sky Sporte in differita alle 18:30 su ...

Sprint a Martin, Bagnaia chiude 5°: ora è a +7 Sky Sport

MotoGP in Qatar, la Sprint è un thriller: Martin vince di rimonta e va a -7, Pecco solo 5° La Gazzetta dello Sport

Lo spagnolo si porta a -7 punti in classifica mondiale da Bagnaia leader della classifica piloti, che ha chiuso in quinta posizione ...MotoGP Gp Qatar Sprint Race - Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit. Il ...