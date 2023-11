MotoGP GP Qatar 2023 | Martin dopo sprint race | “Vittoria importantissima | spero anche domani”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) “È stato importantissimo vincere oggi perché abbiamo recuperato punti.speriamo di fare lo stesso”. Queste le parole del pilota della Ducati Pramac, Jorgeladelladel GP deldi, che gli consegna importanti chance di vincere il Mondiale: “Sentivo di poter vincere, ma quando parte una gara non lo sai mai. Mi sono sentito bene in questo weekend e in questa gara ancora meglio. Ero dietro Marquez e Pecco e non è stato facile farmi strada perché sono dei piloti eccezionali. Ma quando sono riuscito a superarli mi sono sentito fortissimo”. SportFace.