MotoGP | GP Qatar 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : al via il Q1 a Lusail

DIRETTA MotoGP - GP Qatar 2023 LIVE : Zarco e Alex Marquez in Q2 - Bezzecchi e Bastianini beffati

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Zarco chiude in testa il Q1 davanti ad Alex Marquez - fuori Bezzecchi e Bastianini

Fabio Qartararo è stato il più veloce della seconda sessione di prove libere del gran premio del. Secondo tempo per Jorge Martin mentre Francesco Bagnaia ha chiuso con il decimo tempo. A seguire le qualifiche per definire la pole della gara sprint di questo pomeriggio e della gara di domani.

MotoGP in Qatar, primo round Bagnaia-Martin: oggi qualifiche e Sprint Race Sky Sport

MotoGP Qatar, FP1: Martin subito davanti, Bagnaia 3° | FP FormulaPassion.it

Prosegue in questo fine settimana in Qatar la grande sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione di MotoGp 2023 prima della gara… Leggi ...Fabio Qartararo è stato il più veloce della seconda sessione di prove libere del gran premio del Qatar. Secondo tempo per Jorge Martin mentre Francesco Bagnaia ha chiuso con il decimo tempo. A seguire ...