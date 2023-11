MotoGP | Francesco Bagnaia | “Mi girano le palle | il passo per vincere domani c’è”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Una prestazione decisamente anonima quella dial termine della Sprint Race del GP del Qatar. A Lusail il leader della classifica iridata non è andato oltre il quinto posto, nella gara che è stata vinta dal suo rivale principale in campionato, lo spagnolo Jorge Martin. Non ha nascosto la propria frustrazione Pecco ai microfoni di Sky Sport: “E’ una situazione molto difficile da valutare perché, dopo un week end in cui non avevamo quasi messo mano alla moto per il setting, sono arrivato alla gara di oggi e le sensazioni erano completamente diverse. Mile, c’è poco da dire“, l’ammissione di. “Stamattina avevo girato con gomme usate più forte di oggi nella Sprint, dopo pochi giri. C’è qualcosa che non è andato e perdere dei punti così mi scoccia. Comunque, vediamo ...