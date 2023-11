MotoGP | Fabio Quartararo | “La partenza ha rovinato tutto | avevo un ottimo passo Fiducioso per il 2024”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023)chiude all’ottavo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2023, concludendo una prova sfortunata per quanto avvenuto in. Sul tracciato di Lusail la vittoria è andata a Jorge Martin davanti aDi Giannantonio e Luca Marini, quindi quarto Alex Marquez davanti a Francesco Bagnaia. Ottavo come dettoche nel dopo-gara si rammarica di quanto avvenuto al via: “Purtroppo la pista era molto sporca dalla parte del rettilineo dove c’era la mia casella. Davvero strano quello che è successo. La moto ha spinnato parecchio ed è stata quanto mai complicata da controllare. Speriamo domani sia pulito lo schieramento per evitare altri problemi come successo oggi”. Il ...