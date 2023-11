MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Ho provato a raggiungere Martin ma ne aveva di più Peccato per la partenza”

(Di sabato 18 novembre 2023) Sorride e ne ha ben dondeDidopo aver concluso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Ducati Gresini è stato l’unico che haad opporsi a Jorge, mettendo in mostra l’ennesima prova di livello altissimo del suo finale di campionato. Jorgeha messo le mani sulla gara su distanza ridotta con un margine di 391 millesimi suDi, quindi completa il podio Luca Marini a 2.8 secondi. Quarto Alex Marquez a 3.3, davanti a un Francesco Bagnaia mai protagonista che chiude a 3.9. Sesto Maverick Vinales a 4.2, settimo Brad Binder a 5.7, ottavo...

Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale. Lo spagnolo del team Ducati Pramac ha preceduto gli italianiDi Giannantonio (Ducati Gresini) e Luca Marini (Ducati VR46). Quinto posto per il leader della classifica piloti, Francesco ...

