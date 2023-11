MotoGP | classifica piloti aggiornata dopo sprint race GP Qatar 2023

(Di sabato 18 novembre 2023) Ladel Mondiale diladel Gran Premio del. La mini gara sul circuito di Losail viene vinta da Jorge Martin e si accende ulteriormente la lotta per il titolo con Pecco Bagnaia quando, a questo punto, mancano appena due gare e unaalla fine di una stagione intensissima: appena 7 punti di vantaggio per l’italiano sullo spagnolo che ha pertanto dimezzato il distacco. Di seguito ecco la graduatoria completa deiquesta gara. ORDINE DI ARRIVO1 Francesco Bagnaia (Ducati) 417 2 Jorge ...

La top10 dellamondiale 1. Bagnaia (Ducati) 412 2. Martin (Ducati Prima Pramac) 398 3. ... Lain Qatar: è tempo di Sprint Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e buona lettura ...

Sprint a Martin, Bagnaia chiude 5°: ora è a +7 Sky Sport

MotoGP Qatar: tutta la giornata delle Libere da Losail La Gazzetta dello Sport

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si corre sul circuito di Losail per 11 giri. Luca Marini in pole, Bagnaia e Martin in sec ...Saranno 11 i giri da percorrere in questa Sprint Race, esattamente la metà di quelli previsti nella gara lunga di domani. Bagnaia in classifica ha un vantaggio di 14 punti su Martin a 2 gare (più 2 ...