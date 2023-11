MotoGP | bruttissimo gesto di Aleix Espargarò | ceffone a Morbidelli a Lusail e penalizzato

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Non un bella cosa da vedere. Nel corso delle prove libere di, lo spagnoloEspargaró si è reso protagonista di un brutto. In una fase concitata, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha incrociato in traiettoria Franco(Yamaha), infuriandosi perché quest’ultimo avrebbe ostacolato il suo giro veloce. Espargaró si è avvicinato ae gli ha rifilato un colpo sul casco. Unmolto brutto da vedere. Per questo il FIM Stewards Panel ha valutato l’episodio e ha deciso di punire l’iberico. Al pilota della Casa di Noale, infatti, sono state comminate sei posizioni da scontare in griglia di partenza, oltre a una multa di 10.000 euro. Da dire, però, che nella Sprint Race partirà regolarmente dalla decima casella ottenuta nelle qualifiche, mentre domenica ...