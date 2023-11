Mostre | ‘Dieci anni e ottantasette giorni’ | a Brescia progetto fotografico Luisa Menazzi Moretti

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Immagini che danno parola alle emozioni. Dopo la mostra alla Biennale di Fotografia di Berlino (Emop Berlin2016), il premio dell’International Photography Awards di New York del 2016 e l’esposizione a Santa Maria della Scala a Siena, arriva anche a, a conclusione del programma “Bergamo-Capitale Italiana della Cultura 2023”, ilsulla pena di morte diintitolato Ten Years and Eighty-Seven Days/Diecigiorni. Una mostra composta da diciassette immagini il cui titolo fa riferimento al tempo medio che un condannato attende nel braccio della morte dalla condanna all’esecuzione. Si tratta di opere che trasformano in immagini le frasi, le ...