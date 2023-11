(Di sabato 18 novembre 2023)“Funky”, il visionarioe membro fondatore di; The, è recentemente scomparso a Los Angeles a seguito di una battaglia contro il cancro ai polmoni. La sua carriera con; Theè iniziata negli’60 e ha abbracciato quasi sei decenni di cambiamenti culturali e musicali, durante i qualiha contribuito a plasmare il suono distintivo della band che fonde R;B, funk, jazz e pop. Come coautore di hit del calibro di “Too Hot“, “Ladies Night“, “Joanna“, e l’inno festivo “Celebration“,ha garantito un posto di rilievo a; Thenella storia della ...

1926 -Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel, dicendo, '... Scomparsi oggi: 1922 - Marcel Proust : Nato a Parigi e ivinel 1922, scrittore, saggista e ...

Morto George Brown, il batterista dei Kool & The Gang aveva 74 anni: la malattia e l'addio ilmessaggero.it

George Chigova è morto: un malore ha stroncato il portiere dello Zimbabwe Corriere della Sera

La Kool & The Gand perde un altro dei suoi componenti storici. George "Funky" Brown, batterista, tastierista e co-fondatore della band è morto ieri (16 novembre).George Brown è morto. È stato uno dei fondatori del gruppo Kool & The Gang. "George Brown, co-fondatore, batterista, cantautore dei Kool & The Gang, ...