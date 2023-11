Morte Giulia Cecchettin | l’appello del procuratore a Filippo Turetta | “Costituisciti”

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023)delDopo il ritrovamento del cadavere di, che ha purtroppo certificato ladella 22enne dopo giorni di attesa e speranza, ilcapo di Venezia Bruno Cherchi ha rivolto un appello aper convincerlo a costituirsi. “È un appello – ha spiegato ai giornalisti – al ragazzo affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti. Speravamo di non dover dare questa notizia ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe faresarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si ...