Morte Giulia Cecchettin | la reazione dei Vip | da Giulia Salemi e Pierpaolo | Tommaso Zorzi e Barbara d’Urso

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 18 novembre 2023) Ladiè l’ennesima sconfitta per la nostra società. Il corpo della 22enne scomparsa una settimana fa insieme all’ex fidanzato, il coetaneo Filippo Turetta (attualmente ricercato in tutta Europa) è stato trovato senza vita oggi, nei pressi del lago Barcis. Il caso di cronaca nera, sin dal principio ha scosso l’Italia intera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.