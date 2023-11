Morte Giulia Cecchettin | la rabbia della sorella Elena | “È stato il vostro bravo ragazzo”

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023), laDopo il dolore, ladi, la 22enne trovata morta nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, si scaglia sui social contro Filippo Turetta, il presunto assassinogiovane. In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, infatti,ha scritto: “Se domani non torno a casa distruggete tutto. Prevedibile dalla descrizione di quel, troppo: non farebbe male neanche a una mosca. Certo a una mosca no. Ma a una donna, beh, quella è tutta un’altra questione”. E ...