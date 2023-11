Morte Giulia Cecchettin | il commovente saluto della sorella Elena FOTO

Leggi su notizie

(Di sabato 18 novembre 2023), arriva ildopo la drammatica notiziaPurtroppo le speranze sono svanite del tutto intorno alle ore 12, quando i vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere di una donna nei pressi del lago di Barcis (provincia di Pordenone). Sono bastati pochi minuti per il riconoscimento: il corpo, senza vita, era quello di. La ragazza di 22 anni che aveva fatto perdere completamente le sue tracce giusto una settimana fa, dopo una uscita con il suo ex fidanzato. Filippo Turetta. I due, nonostante non stessero più insieme da agosto, avevano mantenuto buoni i rapporti.(Ansa ...