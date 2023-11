Morte Giulia Cecchettin | i legali della famiglia | “Ora è il momento del dolore”

(Di sabato 18 novembre 2023), la: “Ora è ildel” “Adesso è ildele di stringersi attorno alla”: lo ha dichiarato, davanti alla villetta dei, l’avvocato Stefano Tigani che, con l’associazione Penelope, sta assistendo la. “Ora è anche ildi individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell’ordine” ha aggiunto il legale. Il cadavere diè stato trovato poco dopo mezzogiorno in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Da diversi giorni, dopo aver analizzato gli spostamenti dell’auto di Turetta, le ...

Morte di Giulia Tramontano : chiesto il giudizio immediato per Impagnatiello

Giulia Cecchettin - un anno fa la morte della mamma Monica. «Ha lottato con tutte le sue forze per non abbandonare la famiglia»

Un selfie in bianco e nero allo specchio, in cui sorridono: Elena Cecchettin ricorda così la sorella dopo l'annuncia della. La speranza di trovareCecchettin in vita infatti è finita a una settimana dalla scomparsa della 22enne di Vigonovo: il corpo della ragazza è stato trovato stamattina vicino al lago di ...

Per Elena, Giulia stava superando il lutto per la morte della madre, ed era pronta »a seguire i suoi sogni e lui li percepiva invece come un distacco«. Giulia »non lo voleva allontanare - spiega - ma ...