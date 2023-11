Morgan contro X Factor | “Iene in branco che hanno attaccato un leone solo”

(Di sabato 18 novembre 2023): “cheun” Non si placano le polemiche a X, che nell’ultima puntata del talent haFedez, salvo poi chiedere scusa, Francesca Michielin e litigato in un fuorionda con Ambra Angiolini, ora attacca tutti attraverso un messaggio postato sul suo profilo Instagram. “Immagini dall’ultimo live di X– ha scritto l’ex cantante dei Bluvertigo – Siamo così sicuri che la distinzione tra l’uomo e l’animale risieda nel saper fare la rappresentazione di sé, ovvero l’arte? Perché a giudicare da queste immagini che ben ci descrivono la modalità con cui avvengono le puntate del live di Xpare che ...

... confaremo un'altra partita a tennis fuori di qui, per me è stato davvero un onore stare su questo palco". Durante il quarto Live Show, all'insegna del tuttitutti, da segnalare anche ...

X Factor 2023, le pagelle: Morgan contro tutti (voto 0), Dargen distratto (voto 4) Corriere della Sera

Morgan contro X Factor, da Michielin a Fedez: Iene in branco che hanno attaccato un leone solo Fanpage.it

Non si placano le polemiche a X Factor: Morgan, che nell’ultima puntata del talent ha attaccato ... dove la furia dei più viene scagliata contro un solo individuo per via della sua virtuosità” ha ...È tutto partito da un commento di un utente sotto la condivisione dei complimenti dei Duran Duran ai SickTeens – “Comunque io ancora non mi capacito di che cavolo sia successo ieri sera” – al quale ...