Moody' s zittisce la sinistra Salvini | Smentiti i gufi | l' Italia corre

(Di sabato 18 novembre 2023) "L'crescerà più della Germania in questo anno", rivendica. Il riscontro positivo dell'agenzia di rating smentisce i profeti di sventura e dal governo arrivano reazioni soddisfatte

Moody’s: senza riforme probabile taglio rating Italia a «junk». Draghi: prossimo governo attuerà ... Il Sole 24 ORE

L’avventura controcorrente di Radio Caroline, la più famosa radio ... Il Torinese

"L'Italia crescerà più della Germania in questo anno", rivendica Salvini. Il riscontro positivo dell'agenzia di rating smentisce i profeti di sventura e dal governo arrivano reazioni soddisfatte ...Paradiso Milan, inferno Donnarumma. Una notte da grande Milan, come la aveva promessa Stefano Pioli, regala ai rossoneri la prima vittoria in Champions League e il sogno, ancora vivo, della qualificaz ...