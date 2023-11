Moody' s smentisce i gufi | confermato il rating dell' Italia E l' outlook passa a stabile

(Di sabato 18 novembre 2023)'s haila Baa3 e ha migliorato l', portandolo da negativo a. La decisione di modificare l'da negativo ariflette “una stabilizzazionee prospettive per la forza economica del paese, la salute del suo settore bancario e la dinamica del debito pubblico”, spiega l'agenzia diin una nota, che prosegue: “Le prospettive economiche cicliche a medio termine continuano a essere supportate dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e i rischi per le forniture energetiche si sono ridotti, in parte grazie alla forte azione politica del governo. Anche i miglioramenti ...

Moody's promuove l'Italia: Il Governo Meloni continua a smentire i gufi. La Voce del Patriota

Tim firma il transaction agreement per Netco. I sindacati sul piede di ... CorCom

Piazza Affari viaggia in terreno positivo e lo spread è in calo: uno scenario incoraggiante in vista dell’ultimo giudizio sul rating dell’Italia a opera di Moody’s, che pubblicherà la sua ‘pagella’ qu ...Ironia della sorte: arriva in un venerdì 17 (il giorno che più di tutti “porta sfortuna”), la tanto temuta pagella di Moody’s. Una pagella che fa paura, per le conseguenze economiche, finanziarie e po ...