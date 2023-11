Moody’s conferma il rating Baa3 per l’Italia | e alza l’outlook a stabile Giorgetti | «Questa è la conferma che stiamo lavorando bene»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023) L’agenziahato ildel’ eda negativo. Lo si legge in una nota dell’agenzia di. «La previsione di base di– si legge nella nota – è che il deficit fiscale delle amministrazioni pubbliche italiano sarà pari al 4,4% del Pil nel 2024. Negli anni successivi, l’agenzia divede alcuni rischi per la traiettoria fiscale legati ad alcuni obiettivi politici del governo, in particolare la riforma dell’imposta sul reddito». Il Pnrr, vede l’agenzia di«come l’opportunità che capita una volta in una generazione per rafforzare la crescita e attuare riforme specifiche. Per ...