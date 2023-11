Monumentale Sinner | scrive la storia del tennis | liquida Medvedev | ora la finale Non è un sogno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Strepitoso,, impressionante Jannik: vince ancora lui. Nelle semifinali degli Atp Finals di Torino piega Daniil, numero due del mondo. Una vittoria netta, ottenuta al terzo set. E ora, la finalissima contro il vincente della seconda semidi stasera, quella tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Janni si impone per 6-3, 6-7, 6-1. Impressionante il terzo e decisivo set: un domino assoluto dell'azzurro. Ora è pura-mania: l'altoatesino, dopo aver battuto nel girone per la prima volta in carriera Djokovic, strapazza anche. Il russo è stato a lungo una bestia nera per Jannik: cinque sconfitte nelle prime cinque partite in carriera. Poi, il cambio di rotta: due vittorie e oggi, a Torino, la terza e più importante. L'appuntamento col destino è ...