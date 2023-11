Mo | Scholz | ' no a nuovi insediamenti in Cisgiordania'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Berlino, 18 nov. (Adnkronos) - Il cancelliere tedesco Olafha criticato la politica di insediamento di Israele ine ha fatto un appello per una soluzione a due Stati. Lo riporta al Jazeera. "Non vogliamoe violenze da parte dei coloni contro i palestinesi in”, ha affermato, aggiungendo che il miglior risultato per israeliani e palestinesi rimane la soluzione dei due Stati. Se alcuni nella politica israeliana prendono le distanze da questo, non li sosterremo”.